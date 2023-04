Confcommercio, 'nel terziario oltre 7 donne dipendenti su 10'

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Su 100 donne dipendenti 75 lavorano nel terziario di mercato e 69 hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre per gli uomini alle dipendenze il valore scende al 52%. Lo rileva un focus sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro contenuto nel rapporto "Terziario&Lavoro" dell'Ufficio studi di Confcommercio.

"Il terziario di mercato è il settore scelto da sette donne su dieci che decidono di fare impresa, ma è anche il settore dove vi sono le maggiori opportunità di occupazione femminile", spiega la presidente nazionale del gruppo Terziario donna Confcommercio, Anna Lapini.

"Occupazione di qualità - prosegue - che Confcommercio sostiene anche promuovendo progetti concreti, come la certificazione di parità di genere, un sistema premiante per le aziende che contrasta il divario di genere in termini di inclusione professionale, di retribuzioni, di opportunità di carriera, di formazione, di conciliazione fra tempi di vita e lavoro". (ANSA).