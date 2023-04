Confartigianato, in Fvg 2 imprese su 5 cercano lavoratori

(ANSA) - TRIESTE, 29 APR - In Friuli Venezia Giulia due imprese artigiane su cinque stanno cercando collaboratori, ma nell'85% dei casi stanno riscontrando difficoltà a trovare candidati. Lo rivela l'indagine congiunturale redatta dall'Ufficio Studi di Confartigianato-Imprese Udine.

A ciò, spiega il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, si aggiunge il fatto che "spesso, dopo un anno o due, il collaboratore, formato, diventa appetibile per altre aziende, magari più strutturate. Questo fa parte delle logiche di mercato, ma per le aziende più piccole evidenzia un problema strutturale: l'investimento formativo sui propri collaboratori non ha un ritorno per l'azienda che lo ha supportato, ma andrà a vantaggio del sistema produttivo nel suo complesso". Secondo Tilatti, "per riequilibrare almeno in parte questa asimmetria si potrebbe prevedere una forma di bonus a favore dell'azienda formatrice, da poter spendere per abbattere i costi di ricerca, selezione e formazione di nuovi collaboratori".

In Fvg il 56,1% delle aziende, artigiane e non, ha difficoltà a reperire i profili professionali ricercati. Una percentuale aumentata di 5,7 punti nell'ultimo anno, secondo i dati Unioncamere-Anpal- Sistema Exclesior rielaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato-Imprese. La regione è comunque quinta in Italia per tasso di occupazione: 68,5% contro la media nazionale del 60,1%, un indicatore aumentato di quasi 2 punti rispetto al 2019. Rimane però il gap gender: occupazione maschile al 75,0% e quella femminile al 61,9%.

Durante il triennio pandemico, in Fvg nel totale delle imprese si è registrato un incremento degli occupati pari al 2,4% (+2,5% nei servizi, +6,3% nell'industria, -4,6% nelle costruzioni). Quanto alla tipologia di occupazione, in Fvg i lavoratori indipendenti sono il 18,8%, a fronte di una media nazionale del 21,5%. (ANSA).