Cgia, 'Pubblica amministrazione deve 49,6 miliardi alle Pmi' (2)

(ANSA) - VENEZIA, 29 APR - Analizzando i dati relativi all'Indicatore di tempestività dei pagamenti (Itp) del 2022, secondo la Cgia, solo tre ministeri italiani su 15 hanno rispettato i termini di legge previsti nelle transazioni commerciali tra un'amministrazione dello Stato e un'impresa privata: il Mef (con Itp -1,27), gli Esteri (-4,75) e l'Agricoltura (-4,88); tra i ritardatari il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (+27,51 giorni), l'Università-Ricerca (+38,32) e l'Interno (+49,26). "Maglia nera" il Mise, che l'anno scorso ha saldato i propri fornitori con un ritardo di 85,40 giorni.

A livello territoriale la situazione più critica si verifica nel Mezzogiorno: il Molise ha saldato i propri fornitori con un ritardo di 69 giorni, l'Abruzzo dopo 74. Male anche il Piemonte, con un ritardo di 65 giorni. Tra le Città metropolitane, Reggio Calabria ha registrato un ritardo di quasi 19 giorni, Messina ha sfiorato i 25 e Catania ha toccato i 27. Tra le principali Aziende sanitarie, Catanzaro ha liquidato i fornitori dopo 43 giorni, l'Asp di Reggio Calabria dopo 56 e l'Asp di Crotone dopo quasi 113 giorni. Tra i Comuni capoluogo, Reggio Calabria ha pagato dopo 61,43 giorni, seguito da Chieti (+69,47), Isernia (+93), Andria (+99,09) e Cosenza (+126,25). "Drammatica" la situazione maturata nel comune di Napoli, con un ritardo di 206 giorni.

Per la Cgia la soluzione è "prevedere per legge la compensazione secca, diretta e universale tra i crediti certi liquidi ed esigibili maturati da una impresa nei confronti della Pa e i debiti fiscali e contributivi che la stessa deve onorare all'erario. Grazie a questo automatismo risolveremmo un problema che ci trasciniamo appresso da decenni. Senza liquidità a disposizione, infatti, tanti piccoli imprenditori si trovano in grave difficoltà - conclude la nota - e in un momento così delicato per l'economia del Paese". (ANSA).