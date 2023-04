Uncat, 'alcune sedi Entrate scorrette su definizione liti fisco'

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Nella definizione agevolata delle liti tributarie ci sono "iniziative inopportune e deontologicamente scorrette" delle agenzie delle Entrate territoriali. A stigmatizzarle è l'Uncat, Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, che chiede alla Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate di "porre rimedio quanto prima a questa non commendevole pratica".

Tra le iniziative contestate c'è "l'invito, indirizzato direttamente al contribuente, a definire in via agevolata la lite fiscale, anche in corso di giudizio e, quindi, nonostante l'esistenza il mandato professionale all'avvocato in atti". E l'invito al contribuente a definire in via agevolata la lite risulta "anche nel caso in cui il contribuente abbia vinto in primo grado e le comunicazioni, peraltro, propongono l'assistenza da parte dell'ufficio legale delle direzioni provinciali per la presentazione della domanda di definizione".

Ad Uncat risulta anche che "in alcune sedi venga inviata la intimazione al pagamento della intera somma (e non frazionata come prescrive la legge in pendenza di giudizio) dopo la sentenza di primo grado non definitiva, pur in sospensione legale dei termini di impugnazione, per i contribuenti che non hanno ancora chiesto la definizione della lite in pendenza dei termini". (ANSA).