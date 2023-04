Un milione euro con truffe e evade fisco, scoperto ad Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 28 APR - Proventi illeciti per oltre un milione di euro da sottoporre a tassazione: è l'esito di controlli fiscali da parte della guardia di finanza di Arezzo a carico di un soggetto sospettato di essere l'autore di una serie di truffe.

Secondo quanto riferito dai finanzieri, l'attività di natura fiscale fa seguito ad indagini di polizia giudiziaria concluse con la denuncia di quattro persone che hanno concorso, a vario titolo, a reati di truffa, riciclaggio, sostituzione di persona ed autoriciclaggio. Sotto esame dei militari numerosi assegni e bonifici, impiegati poi dall'uomo, principale indagato, nell'acquisto di beni e servizi di lusso. Le fiamme gialle hanno rilevato l'omessa dichiarazione di redditi per 1,1 milioni di euro, a cui corrisponde un'imposta evasa di circa 500.000 euro, per gli anni 2019 e 2020. Anche per tali fatti, è stata inoltrata denuncia alla procura della Repubblica di Arezzo.

(ANSA).