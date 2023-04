Tajani incontra vertici di Confartigianato per sostenere export

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Oggi con i vertici di @confartigianato abbiamo affrontato la sfida dell'internazionalizzazione. La diplomazia per la crescita è fondamentale per il nostro export e per sostenere il lavoro cruciale delle Piccole e Medie Imprese anche a livello internazionale". Lo scrive sul suo profilo Twitter il ministro degli esteri Antonio Tajani. (ANSA).