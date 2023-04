Sindacati e Abi, cambiare norma su mutui a dipendenti banche

(ANSA) - MILANO, 28 APR - I sindacati di categoria dei bancari e l'Abi chiedono al governo di "intervenire, correggendola, sulla norma relativa ai mutui concessi dalle banche ai propri dipendenti". Lo si legge in una lettera firmata dai segretari generali di Fabi, Lando Maria Sileoni, First-Cisl, Riccardo Colombani, Fisac-Cgil, Susy Esposito, Uilca-Uil, Fulvio Furla, e Unisin, Emilio Contrasto, dal direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, e dal presidente del Casl Abi, Ilaria Maria Dalla Riva.

"L'attuale quadro regolatorio - viene spiegato - sta penalizzando fortemente i lavoratori delle banche titolari di prestiti a condizioni agevolate con conguagli fiscali assai pesanti". "Molti lavoratori che hanno in corso finanziamenti erogati dai datori di lavoro negli anni passati a tassi coerenti con il livello del tasso di riferimento vigente al momento della stipula (tassi estremamente ridotti) - si legge sulla lettera - stanno oggi subendo un iniquo prelievo fiscale". Sotto accusa gli effetti che gli incrementi del 'tur' (il tasso ufficiale di riferimento, ndr) producono sull'applicazione dell'articolo 51, del Tuir, il testo unico sulle imposte sui redditi, in tema di 'fringe benefit'.

"La sua applicazione - spiegano i sindacati e l'Abi - porta a qualificare come tale ai fini fiscali anche situazioni di totale assenza di un effettivo beneficio a favore dei dipendenti, considerato che le condizioni sui prestiti concessi a questi ultimi coincidono sostanzialmente, all'atto della stipula del contratto, con quelle offerte alla clientela". (ANSA).