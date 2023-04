Sindacati e Abi, cambiare norma su mutui a dipendenti banche (2)

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Secondo Abi, Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin "la norma nell'attuale formulazione risulta priva dei requisiti di equità e ragionevolezza e incoerente con il generale principio di capacità contributiva, operando in assenza del relativo presupposto impositivo che ne costituisce la ratio (vantaggio assegnato in relazione ad un rapporto di lavoro)". "In tale contesto - spiegano - la disciplina vigente genera anche effetti di disparità di trattamento tra chi abbia contratto un mutuo con il proprio datore di lavoro (in capo a cui si genera un fringe benefit) e chi lo abbia fatto alle medesime condizioni, ma con una controparte diversa (in capo a cui non si genera materia imponibile)". "Alla luce delle considerazioni esposte - scrivono alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e al ministro del Lavoro Marina Calderone - chiediamo che da parte vostra venga adottata quanto prima una soluzione che corregga l'iniqua situazione illustrata che si sta producendo in capo alle lavoratrici e ai lavoratori in termini di tassazione del reddito di lavoro dipendente ed eviti di determinare un incremento di prelievo fiscale in assenza di un corrispondente incremento della capacità contributiva, ristabilendo così l'equità fiscale".

