Pnrr: Unioncamere, su nostri bandi vitalità dei territori

(ANSA) - L'AQUILA, 28 APR - "Unioncamere gestisce tre bandi per complessivi 180 milioni di euro destinati al sostegno dei settori economici di cultura, turismo e sport, alla valorizzazione del patrimonio pubblico, all'inclusione sociale, la cooperazione e il terzo settore. Dai dati delle domande presentate emerge la grande vitalità e una forte risposta dei territori e i contributi richiesti sono ben superiori alle pur ingenti risorse disponibili". Così Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere, intervenendo al convegno "Le aree sisma alla prova del Pnrr", promosso dal Comune dell'Aquila, che si è svolto nel capoluogo regionale. "Questo in particolare riguarda i progetti di valorizzazione del patrimonio pubblico, ma anche per quanto riguarda le imprese registriamo un deficit tra richieste e disponibilità. Per quanto riguarda i bandi destinati ai settori produttivi, la metà interessa la ricettività - ha concluso Tripoli. (ANSA).