Pnrr: Abi,ampliare rete garanzie pubbliche a supporto banche

(ANSA) - L'AQUILA, 28 APR - "È opportuno rafforzare e ampliare la rete di garanzie pubbliche a supporto dell'attività delle banche. Il Fondo di garanzia per le Pmi e la Sace già offrono prodotti validi per queste finalità; si tratta di semplificare, ove necessario, le procedure di accesso e provvedere ad un loro rifinanziamento, adeguato alla dimensione della sfida che abbiamo di fronte". Così il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, intervenendo al convegno "Le aree sisma alla prova del Pnrr", promosso dal Comune dell'Aquila, che si è svolto nel capoluogo regionale. Sabatini ha ribadito "l'impegno delle banche per contribuire al meglio alla realizzazione del Pnrr nei tempi previsti". Per testimoniare "le attenzioni delle banche a fianco delle istituzioni della Regione Abruzzo per supportare famiglie e imprese nella ricostruzione ha evidenziato la proposta "sulla sospensione, in via strutturale, dei finanziamenti per il periodo necessario al ripristino dello stato di agibilità degli immobili danneggiati e la copertura dei relativi interessi attraverso il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa che copre gli oneri in favore di soggetti in difficoltà nel pagamento delle rate".

Sabatini è stato accompagnato dal presidente della commissione Bilancio del comune dell'Aquila, Livio Vittorini, consigliere comunale di Fdi, che nel lavoro è un professionista del comparto bancario e finanziario. (ANSA).