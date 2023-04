Loy (Civ Inail), 'su sicurezza lavoro interventi urgenti'

(ANSA) - ROMA, 28 APR - L'andamento dei fenomeni infortunistici, troppo spesso mortali, "merita una costante azione di denuncia, di allarme e sottolinea la necessità di interventi urgenti". Lo afferma il presidente del Civ dell'Inail, Guglielmo Loy in occasione della Giornata sulla sicurezza del lavoro.

Secondo Loy servono "controlli, mirati e selettivi nelle aree più esposte, ricerca di nuovi strumenti tecnologici che evitino alle persone un'esposizione al rischio anche in aree produttive mature (agricoltura, costruzioni, trasporto e logistica, socio-sanitario in particolare), prevenzione che metta in capo alle persone che lavorano strumenti di conoscenza, informazione e formazione efficaci e diretti".

Loy sottolinea che imprese e lavoratori "versano miliardi per assicurarsi dal rischio, ma solo una piccola parte di queste risorse, tolte quelle per le dovute (anche se non sufficienti) prestazioni, viene utilizzata per migliori e solide politiche prevenzionali. La responsabilità di ciò - rimarca - è dei governi che si sono succeduti e, temiamo, possa essere perpetuata dall'attuale. Parliamo di poche decine di milioni di euro "depositati", già oggi, nelle case dell'Inail.b Con il prossimo decreto ci si aspetta coerenza e un'attenzione concreta all'emergenza che tutti segnalano". (ANSA).