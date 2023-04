Landini, 'serve una vera riforma del fisco'

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 28 APR - "Ci siamo stancati di essere quelli che pagano le tasse al posto di tutti gli altri": così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, parlando della "necessità di andare verso una vera riforma fiscale". "Oggi - ha spiegato - la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è mediamente del 40%, mentre sulla rendita finanziaria è del 20% sulla rendita immobiliare del 21.

Basta, non può essere che con una evasione fiscale che è più di 100 miliardi il 95% dell'Irpef lo continuano a pagare solo i lavoratori dipendenti e i pensionati. Ci siamo stancati di essere il bancomat di tutti gli altri", ha sottolineato.

"Queste cose non sono più accettabili ed è per questo che per noi sarà un maggio di mobilitazione", ha detto Landini arrivando stamani a Bastia Umbra. (ANSA).