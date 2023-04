Istat: Turco,divario prezzi-salari al 7%,serve il salario minimo

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Anche nel primo trimestre 2023 il divario fra prezzi e salari resta sopra il 7%. Contestualmente ci sono 6,9 milioni di lavoratori dipendenti (55,6% del totale) in attesa di rinnovo del contratto. Se per fronteggiare il dilagante impoverimento delle famiglie e l'emergenza salariale, il Governo pensa che basti un altro mini-taglio del cuneo fiscale, che porterà nelle tasche delle lavoratrici e dei lavoratori tra i 9 e i 16 euro in più al mese fino a fine anno, sta andando fuori strada. In Italia non c'è solo il problema di abbassare le tasse sul lavoro, ma è necessario introdurre il salario minimo legale e adeguare gli stipendi all'inflazione.

Cosa aspetta l'esecutivo a farlo? Questo aiuterebbe anche molti settori dove c'è carenza di manodopera ed eviterebbe il rischio di un crollo dei consumi". Lo afferma il senatore e vicepresidente del M5s, Mario Turco. (ANSA).