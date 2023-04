Il 4 maggio gli Stati generali dei commercialisti, a Roma

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Si apriranno con il video-saluto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni gli Stati generali dei commercialisti, giovedì 4 maggio, a Roma (alla Nuvola), a partire dalle 10.

All'iniziativa promossa dal Consiglio nazionale dei professionisti (120.000 in tutta Italia) presieduto da Elbano de Nuccio prenderanno parte, tra gli altri, si legge in una nota, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i ministri del Lavoro, della Cultura, degli Affari europei e dell'Ambiente Marina Calderone, Gennaro Sangiuliano, Raffaele Fitto e Gilberto Pichetto.

Nel corso della mattinata si terrà la relazione di de Nuccio e, successivamente, "verranno presentate le borse di studio istituite in memoria dei commercialisti uccisi nello svolgimento dell'attività professionale: Nicoletta Golisano e Fabiana De Angelis, morte lo scorso dicembre in seguito ad una sparatoria avvenuta a Roma, e Antonio Novati, ucciso la scorsa settimana nel Lodigiano".

Spazio, poi, ad una tavola rotonda con i presidenti dei Consigli nazionali di avvocati, consulenti del lavoro e notai Francesco Greco, Rosario De Luca e Giulio Biino che, insieme al numero uno dei commercialisti, si confronteranno sulle sfide che attendono gli Ordini professionali. (ANSA).