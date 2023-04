Fisco: GdF Monza confisca 300mila euro a imprenditore condannato

(ANSA) - MONZA, 28 APR - La Guardia di Finanza di Monza ha confiscato 300 mila euro a un imprenditore di Seveso (Monza), condannato a un anno e 8 mesi di reclusione per frode ed evasione fiscale. I finanzieri, su delega della Procura di Monza, questa mattina hanno eseguito il provvedimento di confisca per equivalente di denaro e di un appartamento a Catanzaro, a seguito della condanna in Appello dell'imprenditore. Con la sua azienda, operativa in provincia di Monza nel settore dei lavori delle costruzioni e delle installazioni, secondo le indagini l'uomo ha frodato oltre 900 mila euro. (ANSA).