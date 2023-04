Enasarco, 'il patrimonio è di 8,3 miliardi, cresce del 2%'

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Patrimonio in ascesa (del 2% in un anno) per l'Enasarco, l'Ente previdenziale degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari: l'Assemblea dei delegati della Cassa ha approvato il bilancio consuntivo relativo al 2022, che vede le riserve a quota 8,3 miliardi. A farlo sapere lo stesso Ente guidato da Alfonsino Mei, in una nota. Fra le altre cifre del documento, spicca quella relativa alla spesa complessiva per il welfare dei professionisti iscritti, che ammonta a 22,5 milioni. (ANSA).