Confprofessioni sarà fra i componenti del Cnel fino al 2028

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Confprofessioni, la Confederazione cui aderiscono varie associazioni di rappresentanza di diversi esponenti di categorie ordinistiche, è stata confermata tra i componenti del Cnel per la consiliatura 2023-2028. Lo si legge in una nota, dopo che la presidenza del Consiglio dei ministri, ieri, 27 aprile, ha definito l'elenco dei rappresentanti delle categorie produttive ai fini del rinnovo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel).

"Nell'ultima Consiliatura, il Cnel ha dimostrato di essere la sede privilegiata del dialogo sociale. Il continuo confronto con le parti sociali ha permesso di intervenire sui temi economici e sociali più rilevanti del Paese, rispettando fino in fondo il ruolo che la Costituzione gli attribuisce", dichiara il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, soddisfatto perché si tratta, osserva, "per noi di importante stimolo per dare nuovo impulso alle dinamiche del mercato del lavoro e delle libere professioni, sempre attraverso una visione innovativa e condivisa". (ANSA).