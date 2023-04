Confcommercio E-R, Open to Meraviglia non è un'occasione persa

(ANSA) - BOLOGNA, 28 APR - Nell'operazione pubblicitaria 'Open to Meraviglia' "ci sono errori che vanno assolutamente corretti, ma attenzione a catalogare tutto come occasione persa.

Il mondo dell'intrattenimento notturno italiano che per il nostro territorio è un'eccellenza è finalmente entrato nella promozione turistica nazionale come richiesto dal Silb nell'incontro con la ministra Santanché". Così il vicepresidente di Confcommercio Emilia-Romagna con delega al Turismo, Gianni Indino inquadra la campagna al centro di diverse polemiche in questi giorni "Il mondo dell'intrattenimento notturno italiano è finalmente entrato nella promozione turistica del nostro Paese - osserva in una nota - e di questo siamo davvero molto soddisfatti. Certo, la campagna promozionale 'Open to Meraviglia' lanciata da Enit in collaborazione con il ministero del Turismo ha al suo interno errori che andranno assolutamente corretti, eppure non possiamo buttare anche il bambino con l'acqua sporca. Sono bastati venti giorni di lavoro alla ministra Daniela Santanché affinché l'intrattenimento notturno entrasse di diritto nel novero delle proposte turistiche d'eccellenza per cui venire a visitare l'Italia".

Il tutto, puntualizza "dopo anni di sollecitazioni da parte del settore mai prese in considerazione". Quindi, prosegue Indino, "bene che la Venere balli finalmente in discoteca, permettendo a tutto il mondo di conoscere anche questo aspetto dell'Italia, e del nostro territorio in particolare, troppo spesso dimenticato".

Quanto all'intera operazione di marketing turistico, argomenta ancora Indino, "forse lo sbaglio più grande è stato affidarsi ad algoritmi e intelligenza artificiale senza una verifica finale dei testi, ma credo sia un aspetto rimediabile.

Questa campagna sta facendo parlare di sé e sta ottenendo un risalto mediatico senza precedenti, almeno nel nostro Paese.

Aspettiamo di vedere l'effetto che farà nel mondo" (ANSA).