Cgil: Landini in Umbria incontra i lavoratori di Coop e Isa

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - Doppio appuntamento in Umbria per il segretario generale della Cgil nazionale, Maurizio Landini, che nella giornata di oggi ha partecipato a due assemblee con i lavoratori e le lavoratrici, prima al magazzino Coop Centro Italia di Castiglione del Lago, e poi alla Isa di Bastia Umbra.

Due appuntamenti che si inseriscono nella campagna di assemblee che la Cgil, insieme a Cisl e Uil, sta tenendo in tutti i posti di lavoro per organizzare la mobilitazione che partirà nei prossimi giorni e vedrà il 6 maggio un primo grande appuntamento di piazza a Bologna, al quale parteciperà anche l'Umbria.

"Inizia la mobilitazione per cambiare le politiche sbagliate del governo - ha detto Landini incontrando i lavoratori umbri - ed è per noi fondamentale confrontarci con voi, perché è solo creando unità nel mondo del lavoro che potremo avere la forza per raggiungere i nostri obiettivi". "Obiettivi - ha aggiunto Landini - che sono quelli di un aumento dei salari attraverso la riduzione della pressione fiscale, di una tassazione degli extraprofitti, di investimenti nella sanità pubblica che è al collasso e nella sicurezza sul lavoro, di una riforma delle pensioni degna di questo nome e soprattutto di un forte contrasto alla precarietà, che sta uccidendo i giovani e il futuro del paese".

"Per questo - ha concluso - è importante partecipare alla manifestazione del 6 maggio a Bologna e mandare così un chiaro messaggio al governo, sapendo che questo non è che l'inizio di un percorso di lotta che dovremo proseguire fino al raggiungimento dei nostri obiettivi". (ANSA).