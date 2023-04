Cassa forense, l'avanzo 2022 sfonda il 'tetto' del miliardo

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Il Comitato dei delegati della Cassa forense, l'Ente degli avvocati presieduto da Valter Militi, ha acceso il semaforo verde sul Bilancio 2022, che registra "un patrimonio netto superiore ai 16 miliardi e un avanzo di gestione superiore al miliardo" che, si rimarca in una nota, "è maturato, peraltro, in un anno estremamente difficile da un punto di vista finanziario, per la concomitanza delle difficoltà economiche provocate dalla guerra e il perdurare degli strascichi della pandemia".

A tutte le misure assistenziali per i professionisti associati, lo scorso anno, la Cassa forense ha destinato oltre 68 milioni. (ANSA).