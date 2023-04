Cassa dottori commercialisti, 'si agevolino le aggregazioni'

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "L'obiettivo primario della Cassa dottori commercialisti, come per ogni Ente di previdenza, è garantire la solidarietà intergenerazionale", e "ciò non può prescindere dall'alimentare il sistema attraverso nuove iscrizioni. Per questo, bisogna incentivare i giovani a intraprendere questo percorso, fornendo loro gli strumenti necessari per l'avvio alla professione e per la formazione specialistica". Ad esprimersi così il presidente della stessa Cassa Stefano Distilli, al convegno dell'Ungdcec (giovani dottori commercialisti) in corso a Palermo.

"Siamo convinti, come i dati ci dimostrano, che per la tenuta della categoria occorra innanzitutto favorire le aggregazioni.

Nel 2022 - rammenta Distilli - abbiamo attivato un primo bando specifico per supportare le aggregazioni, pur sapendo che il contesto normativo e fiscale di riferimento, in particolare il regime forfetario, non le incentiva e favorisce. I redditi e i volumi di affari di chi svolge attività in forma aggregata, infatti, risultano pari a circa il doppio rispetto a chi lavora in forma individuale", conclude il presidente. (ANSA).