Bcc: Banco Fiorentino 53,9 mln di utile nel 2022, suo record

(ANSA) - FIRENZE, 28 APR - Il cda della banca di credito cooperativo Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa (aderente a Iccrea) ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio 2022, che verrà presentato all'assemblea dei soci il prossimo 7 maggio. L'esercizio, si legge in una nota, si è chiuso con un utile netto di 53,907 milioni di euro, una raccolta totale da clientela pari a 1,688 miliardi, e impieghi netti a famiglie e imprese per un totale di 856,5 milioni di euro. "E' il nostro miglior risultato di sempre, difficilmente ripetibile", ha commentato il presidente Paolo Raffini.

Il margine di interesse della Bcc registra un incremento di 24,87 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, così come le commissioni nette che aumentano di 2,17 milioni. La copertura dei crediti deteriorati è pari al 81,01%. Il Gross Npl Ratio si riduce dal 8,87% al 5,7%. Il Texas Ratio si posiziona al 4,62%, con una diminuzione dello 0,9% rispetto all'anno precedente. Il Cet1 è del 30,3%, con un rafforzamento di 5,1 punti in un anno. Gli indicatori di liquidità sono pari a 265,34% in termini di Lcr e a 125,83% di Nsfr. Il rapporto Cost/Income passa dal 46,1% del 2021 al 37,1% del 2022, in diminuzione di 9 punti percentuali, mentre il Roe si attesta al 25,77%. (ANSA).