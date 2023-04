Banco Bpm e Sace aiutano la crescita delle fototessere Dedem

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Banco Bpm e Sace sostengono la crescita e gli investimenti green di Dedem Spa, storica azienda italiana con sede ad Ariccia (Roma) che nel 1962 installò la prima cabina per fototessere in Italia. Il finanziamento di 10 milioni di euro prevede una tranche di 5,5 milioni, assistita dalla 'Garanzia green' di Sace all'80%, e una tranche di 4,5 milioni, assistita dalla 'Garanzia SupportItalia' al 90%.

I 5,5 milioni della prima tranche sono destinati alla trasformazione green delle oltre tremila cabine fototessera sul territorio italiano che saranno anche alimentate, ove possibile, da pannelli fotovoltaici, all'efficientamento energetico della sede produttiva di Valenza, alla certificazione e monitoraggio della qualità ambientale ed energetica e all'introduzione del pagamento digitale al fine di ridurre il trasporto e la gestione del contante. I restanti 4,5 milioni saranno impiegati per la produzione e installazione di 500 cabine di nuova generazione e mille nuove piattaforme di giochi per bambini, i cosiddetti kiddy rides. (ANSA).