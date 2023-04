Vino in Gdo, in 3 mesi su i prezzi e vendite in calo del 6% (2)

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Oltre ai vini fermi a denominazione, segnala l'Osservatorio Uiv-Ismea, il calo coinvolge anche gli Igp (volumi a -8,4%), mentre i vini comuni si fermano a -4,6%.

Più pesanti le perdite per i vini rossi, che cedono l'8,2% volumico contro il -5,6% dei bianchi e il -11,2% dei rosati.

Sopra la media la contrazione dei vini bio (-8,6%).

Sul fronte dei canali di vendita, i più in sofferenza sui volumi risultano i discount (-10%), a fronte di iper e super che chiudono il trimestre rispettivamente a -4% e -5%. Profondo rosso per l'e-commerce: nonostante il sostanzioso taglio dei prezzi, le vendite online segnano a marzo -19,6%.

Andando nel dettaglio dei vini Ig più venduti in Gdo, si scoprono picchi negativi del -9% per il Chianti, -14% per il Montepulciano d'Abruzzo, -20% per la tipologia Salento, -18% per il Nero d'Avola Sicilia, -20% per la Bonarda oltrepadana, -13% per la Barbera piemontese e -9% per il Lambrusco Emilia e il Cannonau di Sardegna. Stabili, tra i top seller, le Igt Terre siciliane e Puglia, in leggera contrazione Valpolicella e Dolcetto piemontese (-5%), mentre l'unico tra i big che si conferma in buona salute, anzi in costante crescita è il Vermentino di Sardegna, con +1% in volume. Molte le denominazioni, infine, che registrano aumenti di listino sopra la media nazionale, come Montepulciano +13%, Barbera piemontese +11%, Nero d'Avola a +13%, Bonarda a +12%, Verdicchio a +20%.

