Unioncamere, in aumento le chiusure di imprese in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Il primo trimestre dell'anno presenta una sostanziale stabilità delle iscrizioni al Registro delle Imprese delle Camere di commercio piemontesi rispetto ai primi tre mesi del 2022, mentre le chiusure hanno mostrato un sensibile aumento. Sono nate 7.749 imprese, 25 in meno del primo trimestre 2022, mentre le chiusure sono 9.387 contro le 8.021 dello stesso periodo 2022. Il saldo è negativo per circa 2mila unità e si attesa a 423.811 unità.

"I dati dei primi tre mesi dell'anno ci parlano di un Piemonte in affanno, in tutte le province e nei principali settori. Escludendo le società di capitale che possono vantare una struttura aziendale più robusta, tutte le altre forme giuridiche non raggiungono tassi positivi di crescita.

Statisticamente in questo trimestre si presentano in modo regolare saldi negativi: a fine anno si concentrano, infatti, la maggior parte delle cessazioni di attività, il cui riflesso si registra nel Registro imprese nelle prime settimane del nuovo anno. Il sistema produttivo ha bisogno di misure efficaci, tese a innescare un nuovo percorso di crescita fatto di digitalizzazione e trasformazione green" commenta Gian Paolo Coscia, Presidente Unioncamere Piemonte.

Nei primi tre mesi dell'anno solo gli altri servizi (+0,05%) e le costruzioni (-0,06%) mostrano una tenuta. Tutti gli altri comparti accusano cali superiori alla media regionale. In particolare il turismo segna una flessione dello 0,59%, l'industria in senso stretto registra un tasso di crescita del -0,63% e il commercio si è attestato al -0,78%. L'agricoltura, infine, con un tasso del -1,23% evidenzia il risultato peggiore nel trimestre. Biella (-0,76%) e Asti (-0,60%) mostrano i dati peggiori, seguite da Vercelli e Alessandria (entrambe con un tasso del -0,53%). (ANSA).