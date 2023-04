Turismo, 4,2 milioni da Fondi Ue per aggregazioni Pmi

(ANSA) - VENEZIA, 27 APR - "Con il bando approvato in Giunta regionale, il terzo per il turismo della programmazione Pr Veneto Fesr 2021-2027, mettiamo a disposizione di aggregazioni di piccole e medie imprese già costituite e già beneficiarie di bandi della programmazione precedente, un budget di 4,2 milioni di euro per interventi sui mercati nazionali e internazionali, che favoriscano la ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione, in coerenza con l'immagine coordinata 'Veneto, the Land of Venice'".

Lo rende noto l'assessore regionale al Turismo, federico Caner, annunciando l'approvazione del provvedimento di avvio della Misura 1.3.10 del nuovo Fesr, che destina a Reti di imprese, Associazioni temporanee di impresa, Associazioni temporanee di scopo e Consorzi, finanziamenti per consolidare le azioni intraprese con precedenti interventi.

Il bando riguarda due tipologie di interventi: uno rivolto alla valorizzazione delle destinazioni turistiche e quindi al consolidamento di aggregazioni di imprese fortemente rappresentative delle destinazioni interessate e che presuppone quindi un partenariato da parte delle Ogd interessate; uno rivolto al consolidamento di aggregazioni per la promozione di prodotti turistici trasversali a più destinazioni del Veneto e che presuppone quindi un partenariato attivo e consapevole da parte delle OGD interessate. (ANSA).