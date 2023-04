Sciopero Inail, per sindacati 'un successo senza precedenti'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Nonostante il dato non sia ancora consolidato a causa di numerose "difficoltà" riscontrate nell'inserimento della causale "sciopero" all'interno della procedura self service (non a caso la problematica delle procedure era ed è tra i pilastri della mobilitazione), e nonostante quanti hanno remato inutilmente contro fino all'ultimo istante, lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Inail è stato un successo eclatante!". Lo affermano in una nota congiunta dei sindacati di categoria Fp Cgil - Cisl Fp - Uilpa - Usb Pi - Flp - Anmi - Confsal-Unsa - Dirstat Fialp "Il dato complessivo, al netto delle assenze per altri motivi, sfiora il 50%: ciò significa che un lavoratore/lavoratrice su due ha scioperato dando energia alla voce delle Organizzazioni Sindacali, con un'adesione che raggiunge il 52% circa tra il personale delle Aree e il 60% tra i Medici.

Un successo tale da risultare inimmaginabile persino per noi che pure abbiamo toccato con mano, nelle tante e partecipatissime assemblee, il malcontento e la rabbia di un personale che pur ridotto all'osso e nonostante le procedure non funzionanti, effettua quotidianamente i salti mortali per cercare di restituire un servizio pubblico di qualità ai cittadini.

Un risultato che dà la cifra della dignità e del senso di responsabilità del Personale dell'Istituto che, evidentemente, non intende abbassare la testa né rassegnarsi a un Ente agonizzante, a procedure e condizioni di lavoro insostenibili o ad ammalarsi per lavoro. Una forza potente da portare con noi ai tavoli con i Vertici dell'Istituto, dove mai come oggi il mandato è chiaro: le cose devono cambiare! Il percorso è certamente lungo e difficile e lo sciopero ne ha rappresentato una importante tappa, non l'ultima.

Una tappa che ci restituisce una importante certezza…la forza con cui il Personale ha voluto sostenere: Noi ci siamo, Noi non molliamo! Noi siamo l'Inail". Afferma la nota. (ANSA).