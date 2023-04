Russo, 'dalle donne un grande contributo nelle professioni tech'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Le donne possono dare un grande contributo nelle professioni tech, ma oggi ancora troppo spesso sono lasciate indietro dal settore It, a causa degli stereotipi di genere e dei bias presenti nell'ambito delle materie Steam".

Lo dichiara Chiara Russo, Ceo e co-founder di Codemotion, presentando i risultati del progetto Girls CodeUp, realizzato con Axa Italia.

"Ecco perché - spiega - con Girls CodeUp abbiamo voluto agire sull'istruzione, perché crediamo che sia il primo tassello del percorso per raggiungere una maggior consapevolezza da parte delle ragazze di quanto la tecnologia sia creativa, divertente e alla loro portata. La risposta delle studentesse coinvolte è stata estremamente positiva e i progetti che hanno realizzato rispecchiano appieno lo spirito che deve caratterizzare i professionisti e le professioniste tech del futuro: unire pensiero analitico e creativo per trovare nuove soluzioni".

"Oggi lavorare con la tecnologia significa disegnare creativamente soluzioni reali a problemi concreti", conclude.

