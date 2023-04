Previdenza: Laborfonds cresce tra i giovani

(ANSA) - BOLZANO, 27 APR - Gli aderenti a Laborfonds crescono anche nel 2022: più di 7.000 lavoratori (di cui il 70% sono under 40) hanno deciso di iscriversi al Fondo. Il trend positivo delle adesioni continua anche nel primo trimestre del 2023, portando a oltre 135.500 il totale degli aderenti. "E' molto importante che i giovani lavoratori della Regione aderiscano a Laborfonds per iniziare a costruire il prima possibile un piano di pensione complementare che per loro è oramai una scelta necessaria" evidenzia il direttore generale Stefano Pavesi.

Nel 2022 è cresciuta anche la contribuzione al Fondo (+4,1% rispetto al 2021), nonostante la difficile situazione economica e l'andamento negativo dei mercati finanziari. L'Assemblea dei Delegati è chiamata oggi a votare il Bilancio che si presenta positivo e solido, con numeri di crescita importanti per una previdenza complementare di lungo respiro. Dopo un 2022 nero per quanto riguarda i rendimenti, il primo trimestre del 2023 fa sperare in una ripresa. Da inizio anno al 31 marzo 2023 tutte le linee presentano infatti rendimenti positivi: Linea Garantita +1,07%, Linea Prudente Etica +2,70%, Linea Bilanciata +2,77%, Linea Dinamica +4,44%, informa Laborfonds. (ANSA).