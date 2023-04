Pisa, convegno sul contributo delle fedi al welfare italiano

(ANSA) - PISA, 27 APR - Domani dalle 14.30 nell'aula magna della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa è in programma il convegno 'Il contributo delle confessioni religiose al sistema di welfare italiano', organizzato da Scuola Superiore Sant'Anna, Università di Pisa e Caritas italiana, in occasione dell'uscita del volume 'Dentro il welfare che cambia. Cinquant'anni di Caritas, al servizio dei poveri e della Chiesa' (Edizione Palumbi 2022), curato da Massimo Campedelli, Giorgio Marcello, Renato Marinaro, Francesco Marsico e Sergio Tanzarella.

Dopo i saluti della rettrice della Sant'Anna, Sabina Nuti, si svolgerà la tavola rotonda con l'assessora regionale al Welfare, Serena Spinelli, il delegato Anci Immigrazione, Matteo Biffoni, sindaco di Prato, e don Marco Pagniello, direttore della Caritas italiana. Sono previste le relazioni di Federico Creatini (Università di Pisa, su 'Mondo cattolico, welfare e volontariato nell'Italia repubblicana 1945-1991)', Pierluigi Consorti (Università di Pisa, su 'Le confessioni religiose diverse dalla cattolica e il loro coinvolgimento nel sistema di welfare') e di Tiziano Vecchiato (Fondazione Emanuela Zancan, su 'Il contributo degli istituti religiosi alla costruzione del welfare italiano'). Coordina Emanuele Rossi, docente di Diritto Costituzionale della Scuola Sant'Anna. Domani mattina, invece, l'arcivescovo pisano, Giovanni Paolo Benotto introdurrà una sessione di lavoro su 'La pastorale della carità' con Severino Dianich, Antonio Cecconi, già vicedirettore di Caritas italiana, e Salvatore Ferdinandi, vicario generale della Diocesi di Terni.

Il convegno sarà on line sul canale YouTube di Caritas Italiana (www.youtube.com/@caritasitaliana1117). (ANSA).