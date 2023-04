Istat: Speranzon, i dati sono segno tangibile buon governo

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Il tasso di fiducia di imprese e consumatori nel mese di aprile cresce. In sei mesi di governo Meloni sta cambiando l'opinione del popolo, soprattutto considerando che il clima di fiducia delle aziende sale per il secondo mese consecutivo e si riporta sul livello di luglio 2022, il valore più elevato negli ultimi dieci mesi. Semmai ve ne fosse bisogno questo dato sta a testimoniare il buon lavoro svolto dal governo Meloni che è riuscito ad imprimere un'impronta decisa all'economia italiana in discontinuità dagli esecutivi che lo hanno preceduto". Lo dichiara il vice capogruppo vicario di Fratelli d'Italia in Senato, Raffaele Speranzon. (ANSA).