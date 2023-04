Istat: Filini (Fdi),i dati smentiscono i catastrofisti

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Mentre la sinistra e certa stampa sono quotidianamente impegnati nel paventare scenari catastrofici concepiti in una realtà parallela, l'Istat certifica che nel mondo reale aumenta la fiducia di famiglie e imprese, segno di evidente apprezzamento nei confronti delle politiche portate avanti dal governo Meloni. A differenza dell'infausto decennio passato, dove i cittadini hanno visto il continuo succedersi di esecutivi con dentro tutto e il contrario di tutto, con maggioranze tenute insieme solo da logiche di spartizione del potere, oggi c'è un governo forte e determinato a portare avanti un programma elettorale votato a maggioranza dagli italiani perché rispondente alle loro esigenze. Questo è un elemento di grande rottura rispetto al passato: avere un governo che non ha altri interessi se non quello di risollevare le sorti di una nazione rassicura famiglie e imprese". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Filini (ANSA).