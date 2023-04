Istat: Cannata, i dati promuovono il governo

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Bene i dati Istat che segnalano come il clima di fiducia delle aziende salga per il secondo mese consecutivo e si riporta al valore più elevato negli ultimi 10 mesi. E' un attestato importante per il governo Meloni impegnato dal primo giorno dell'insediamento a dare risposte a famiglie e imprese. Un giudizio che promuove la concretezza di questo esecutivo. Gli italiani stanno ritrovando l'orgoglio di essere appartenenti alla nazione Italia, una nazione con un premier credibile capace di dare speranza e stabilità insieme ad un esecutivo che persegue la strada dei fatti, come lo dimostrano anche dati del Def, della crescita e dello sviluppo".

Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Luca Cannata, vicepresidente della commissione Bilancio della Camera. (ANSA).