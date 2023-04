Intesa, banche estere e Banca dei Territori per le pmi

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Intesa Sanpaolo ha lanciato un programma sinergico tra l'International subsidiary banks division e la divisione Banca dei Territori al fine di potenziare ulteriormente le opportunità di business cross-border delle mid-corporate che operano nei 12 Paesi serviti dalle banche commerciali del gruppo in Est Europa e Nord Africa.

L'ambizione del programma è quella di rafforzare il posizionamento come banca di riferimento e partner a lungo termine per le imprese, facendo leva su modelli operativi sinergici del gruppo. L'avvio del nuovo progetto di valorizzazione delle sinergie infragruppo a favore delle pmi riguarderà dapprima i mercati di Slovacchia, Romania e Ungheria e poi altri nei quali sono presenti complessivamente oltre 2.000 gruppi industriali italiani con proprie sussidiarie nei Paesi del perimetro della rete estera.

Anna Roscio, responsabile Sales & Marketing Imprese della divisione Banca dei Territori sottolinea che "da oggi le Pmi che intendono rafforzarsi all'estero possono contare su nuove opportunità che il nostro gruppo può offrire grazie alla valorizzazione delle sinergie tra diverse competenze. Il nostro obiettivo è continuare ad affiancarle nei progetti di crescita e sviluppo sui mercati internazionali, facendo leva su una consulenza specialistica in Italia e un network di banche leader nei propri mercati di riferimento". (ANSA).