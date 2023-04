Intesa, banche estere e Banca dei Territori per le pmi (2)

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Giuseppe Ferraro responsabile direzione Corporate & Sme della International Subsidiary Banks Division afferma che "Il progetto ci consentirà di beneficiare di una serie di punti di forza, quali la leadership del gruppo in Italia, il radicamento locale delle banche controllate dalla International Subsidiary Banks Division e la propensione all'internazionalizzazione della parte più dinamica del sistema produttivo italiano".

Il programma, strutturato congiuntamente dalla divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese e dalla divisione International Subsidiary Banks guidata da Marco Elio Rottigni, prevede un aumento delle linee di finanziamento e dell'offerta di prodotti e servizi dedicati all'internazionalizzazione e coinvolgerà inizialmente Intesa Sanpaolo Bank in Romania, Cib Bank in Ungheria, Vub Banka in Slovacchia, le tre Direzioni Regionali Milano - Monza Brianza, Lombardia Nord e Veneto Est - Friuli Venezia Giulia, e la Direzione Agribusiness.

In questo quadro, a maggio si svolgerà il road show italiano che prevede tre incontri con le imprese del territorio a Venezia (3 maggio), Bergamo (4 maggio), Milano (5 maggio), oltre a un webinar nazionale dedicato alle imprese del settore Agribusiness (18 maggio), (ANSA).