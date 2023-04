Inps pubblica nuove linee guida per la valutazione della Sla

(ANSA) - ROMA, 27 APR - L'Inps ha pubblicato sul sito le nuove linee guida per la valutazione della sclerosi laterale amiotrofica (Sla), con l'obiettivo di garantire l'omogeneità di giudizio medico-legale sull'intero territorio nazionale e accelerare l'iter valutativo, al fine di assicurare la tempestività dei supporti assistenziali che la patologia comporta. Lo si legge in una nota dell'Istituto.

L'Istituto ha emanato raccomandazioni tecnico scientifiche utili alla valutazione medico legale in ambito assistenziale, necessaria per il riconoscimento di un supporto a fronte di una patologia invalidante che già nella sua fase iniziale comporta sintomi insidiosi quali stanchezza, ridotta tolleranza allo sforzo fisico, fascicolazioni, crampi, debolezza e atrofia muscolare in alcuni muscoli.

Le nuove linee guida rappresentano un valido strumento di ausilio nella valutazione medico-legale, prevedendo una tassonomia dei diversi criteri diagnostici corrispondenti alle fasi degenerative della patologia. I criteri valutativi contenuti nelle linee guida - si legge nella nota - consentiranno di accelerare l'iter del riconoscimento del diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie e, a fronte di un deficit psico-motorio, ottenere l'aiuto permanente di un accompagnatore comporterà il riconoscimento della indennità di accompagnamento, così come il ricorso a ventilazione meccanica invasiva identifica la necessità di assistenza continua del paziente, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

(ANSA).