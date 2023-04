Inps, famiglie con Rdc a marzo stabili a un milione (2)

(ANSA) - ROMA, 27 APR - In attesa delle modifiche annunciate al sussidio contro la povertà con la scomposizione in tre misure, le famiglie con un solo componente restano quelle più numerose con 458.217 su poco più di un milione e un importo medio di 463,23 euro. Le famiglie con almeno sei componenti sono 17.750 per 113.698 persone coinvolte e un importo medio nel mese di 820,35 euro. I nuclei con cinque componenti sono 44.911 per 224.555 persone coinvolte e un assegno medio di 809,09 euro.

La provincia con il numero maggiore di percettori di reddito o pensione di cittadinanza resta quella di Napoli con 146.888 famiglie, 380.171 individui coinvolti e una media di 657,32 euro a nucleo. Napoli supera largamente l'insieme dei percettori in Lombardia, Piemonte e Veneto (poco più di 134mila) mentre la Campania (230.556), la Sicilia (206.015) separatamente superano l'intero Nord (188.477).

I nuclei con presenza di disabili sono 197.086 per 444.143 persone coinvolte e un importo medio di 515,76 euro. (ANSA).