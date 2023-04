Inaugurato il primo hub del Made in Italy negli Emirati

(ANSA) - ROMA, 27 APR - È stato inaugurato il primo hub per il Made in Italy negli Emirati Arabi Uniti, il primo polo per le società italiane che vogliono espandersi in Medio Oriente, Nord Africa e Sud Est Asiatico e nell'ecosistema di business emiratino. L'hub è gestito da Italiacamp, organizzazione nata nel 2010 con l'obiettivo di creare valore per il Paese e che ora punta a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane nei mercati in espansione, nei quali il Made in Italy ha ancora grandi opportunità da cogliere.

All'evento hanno partecipato in collegamento video i ministri degli Esteri Antonio Tajani e per le Imprese Adolfo Urso. Per le autorità emiratine ha preso parte al taglio del nastro Helal Saeed Al Marri, direttore del Dipartimento di Economia e membro del Consiglio Esecutivo di Dubai. Per Confindustria la vicepresidente per l'internazionalizzazione Barbara Beltrame Giacomello, per l'Università Luiss il direttore generale Giovanni Lo Storto, il board member Luiss Giovanni Brugnoli e il prorettore per l'Internazionalizzazione, Raffaele Machetti.

'L'interscambio commerciale tra Italia ed Emirati è in significativa e continua crescita - si legge in una nota - nel 2022 le esportazioni dall'Italia sono aumentate del 25,2% e il nostro Paese è il principale partner commerciale degli Emirati Arabi Uniti tra quelli Ue'.

'L'inaugurazione di questo hub per il Made in Italy è motivo di orgoglio e rappresenta un ulteriore passo avanti nel rapporto privilegiato tra Italia ed Emirati Arabi Uniti - ha detto Brugnoli - Sarà il punto di partenza per tutti coloro che vorranno specializzarsi in alcuni dei settori chiave del nostro Paese, dal Fashion & Luxury al Turismo e allo Sport. La piattaforma consentirà a Confindustria e a tutte le realtà imprenditoriali, con sede negli Emirati e nell'area del Medio Oriente e del Nord Africa e che operano all'interno di questo network, di rafforzare ulteriormente i già solidi rapporti con i partner emiratini, di oggi e di domani'.

'L'inaugurazione è un ulteriore passo avanti nel rapporto privilegiato tra Italia ed Emirati Arabi Uniti che ha coinvolto anche la Luiss, con il lancio di un Luiss Alumni Chapter a Dubai l'anno scorso, la partecipazione all'Expo 2020 e il Memorandum of Understanding con l'Università di Dubai a dicembre - ha detto Lo Storto - L'ateneo si è unito all'ambasciata d'Italia e a Confindustria nell'impegno per la valorizzazione del sistema imprenditoriale italiano all'estero. Sono già oltre 200 le aziende, multinazionali e istituzioni pubbliche e private che collaborano con noi per l'inserimento dei nostri studenti, e 197 le università in 39 paesi aperte ai programmi di scambio con la Luiss'. (ANSA).