Il tax free day 2022 delle Pmi arriva prima, è il 10 luglio

(ANSA) - ROMA, 27 APR - La data in calendario a partire dalla quale i profitti si possono ritenere idealmente prodotti per sè da una piccola impresa italiana è arrivata prima nel 2022. Il tax free day è stato il 10 luglio, in netto anticipo rispetto all'anno precedente quando era il 7 agosto, secondo lo studio 'Comune che vai fisco che trovi' dell'Osservatorio permanente sulla tassazione delle Pmi della Cna. L'analisi del peso di tributi erariali, locali e dei contributi sul reddito d'impresa ed il suo contraltare, il reddito disponibile vede in media un total tax rate del 52,7%.

Ma le differenze sul territorio sono importanti. Una piccola impresa di Agrigento ha bisogno di lavorare oltre un mese in più per far fronte al carico fiscale rispetto a una di Bolzano, nel 2022 con il 30 luglio come tax free rate e una pressione fiscale del 58%. Nella città altoatesina la data di liberazione fiscale è il 18 giugno bolzanino e il carico fiscale al 46,7%.

In cima alla classifica dei capoluoghi di provincia con il regime più favorevole ci sono anche, in seconda posizione, Trento con il 47,9% e Gorizia con il 48,5%. A fondo si piazzano invece, oltre ad Agrigento, Vercelli con il 57,1% e Biella con il 56,9%. Tra le principali città, Roma è in 83esima posizione con il 53,4% e Milano 24esima con il 51,3%. (ANSA).