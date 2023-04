Granelli (Confartigianato), Pa semplice per rilancio imprese

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Una Pa semplice ed efficiente è una delle priorità per sostenere il rilancio delle attività economiche. Nel rapporto tra le imprese e la Pa va sostituita la logica del 'sospetto preventivo' con quella del 'controllo successivo'. La semplificazione degli adempimenti a carico degli imprenditori va realizzata con una sola istanza, una sola piattaforma informatica, una sola risposta e un solo controllo.

Digitalizzazione delle comunicazioni tra imprese e Pa, interazione delle banche dati pubbliche, unificazione front-office del Suap digitale, standardizzazione delle procedure e implementazione del fascicolo elettronico dell'impresa sono le condizioni per una vera innovazione della Pa". Lo afferma il presidente di Confartigianato Marco Granelli, nel corso di un incontro tra il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, e la Giunta della confederazione. (ANSA).