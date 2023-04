Federalberghi, dati Istat musica per le nostre orecchie

(ANSA) - ROMA, 27 APR - ''I dati emersi dalla rilevazione Istat in merito alla fiducia dei consumatori e delle imprese sono musica per le nostre orecchie. Con oggi abbiamo avuto ancora una volta la riprova che il nostro settore non solo è forte ma ha anche una solidissima tenuta''. Lo dice il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca.

''Pur essendo stato tra i più danneggiati dal dramma della pandemia di questi ultimi anni, oggi porta ottimi risultati: in riferimento alle imprese infatti, Istat ci dice che il clima di fiducia mostra un miglioramento nei servizi di mercato grazie al il contribuito positivo dei servizi turistici. Da tempo - continua - sosteniamo che fare bene al turismo significa fare bene all'Italia, e l'indagine ci conferma che stiamo andando nella giusta direzione. Dopo l'ottima perfomance della Pasqua e del ponte della Liberazione, ci aspettiamo il meglio anche dalla festività del Primo maggio. Anche nella prospettiva dell'estate, il nostro comparto dovrebbe poter continuare a rappresentare un sistema di garanzia per l'economia del Paese". Questo il commento del presidente di Federalberghi, alla lettura dei risultati della rilevazione Istat sulla fiducia di consumatori e imprese''. (ANSA).