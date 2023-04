Ente consulenti lavoro, 'il patrimonio vale 1,53 miliardi'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Ricavi "per 275 milioni (+6,2%, rispetto al 2021), un avanzo di esercizio di oltre 100 milioni (+12,9%) e un patrimonio che supera la cifra di 1,53 miliardi (+7%), tale da garantire oltre 10 volte la spesa per pensioni in essere": ecco le cifre principali del bilancio consuntivo 2022 dell'Enpacl, l'Ente di previdenza e assistenza dei consulenti del lavoro, approvato oggi dall'assemblea dei delegati della stessa Cassa presieduta da Alessandro Visparelli. (ANSA).