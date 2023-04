Ente consulenti lavoro, 25.328 iscritti, il 47% è donna

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Nel 2022 si sono iscritti all'Enpacl (Ente di previdenza dei consulenti del lavoro) 555 professionisti, di cui oltre la metà donne e, dunque, "al 31 dicembre il numero è stato di 25.328 (su 26.041 che figurano negli elenchi dell'Ordine), di cui il 47% donna, a conferma di un trend iniziato già da anni e che vede ben 8 Regioni a maggioranza femminile (Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria)". Lo fa sapere la stessa Cassa privata guidata da Alessandro Visparelli, dopo il via libera al Bilancio 2022.

"Il fatturato Iva complessivamente dichiarato dalla categoria nel 2022 (ma prodotto nel 2021) ha avuto - recita una nota - un balzo in avanti rispetto all'anno precedente, e si è attestato a 2,44 miliardi (+7,0%), per una media pro-capite di 100.000 euro". (ANSA).