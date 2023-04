Def: maggioranza, si valuti innalzamento pensioni minime (2)

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Le misure di politica di bilancio programmate dal Governo - si legge nella premessa della risoluzione - sono, in ogni caso, più ambiziose degli interventi di riduzione del cuneo e della pressione fiscale relativi al 2023 e 2024 di cui alla Relazione al Parlamento; occorrerà comunque attendere l'evoluzione del quadro macroeconomico e della finanza pubblica per valutare gli eventuali spazi di bilancio per la prossima manovra". (ANSA).