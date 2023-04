Def: anche pensioni invalidità in risoluzione maggioranza Senato

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Depositata anche al Senato la risoluzione al Documento di economia e finanza proposta dai gruppi di maggioranza (FdI, FI, Lega e Civici d'Italia) e che sarà sottoposta al voto dell'Aula. Il testo è identico a quello presentato poco prima alla Camera tranne alcune aggiunte che - assicurano fonti di maggioranza - sono state concordate da tutto il centrodestra. In particolare, sulle pensioni, tra gli impegni chiesti al governo c'è un "intervento in materia di innalzamento per le pensioni di invalidità", oltre a quelle minime (citate nel documento a Montecitorio).

Spunta, inoltre, ex novo un impegno sulla sanità, perché si adottino "misure di rafforzamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e sociosanitarie per le persone con disturbi mentali" - si legge nel testo depositato a Palazzo Madama - si abbattano le liste d'attesa e per "riorganizzare la medicina territoriale e il sistema di emergenza-urgenza". Infine, a proposito dei progetti di rigenerazione urbana, il testo del Senato aggiunge: "con particolare riferimento alla riqualificazione delle periferie, anche mediante lo sviluppo di nuovi piani di edilizia residenziale pubblica". (ANSA).