Da Regione bando 4,2 milioni per aggregazione Pmi turismo

(ANSA) - VENEZIA, 27 APR - La Regione Veneto ha approvato il provvedimento di avvio della Misura 1.3.10 del nuovo FESR, che destina a Reti di imprese, Associazioni temporanee di impresa, Associazioni temporanee di scopo, Consorzi, finanziamenti per consolidare le azioni intraprese con precedenti interventi.

"Mettiamo a disposizione di aggregazioni di piccole e medie imprese già costituite e già beneficiarie di bandi della programmazione precedente - ha detto Federico Caner, assessore regionale al Turismo, un budget di 4,2 milioni di euro per interventi sui mercati nazionali e internazionali, che favoriscano la ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione in coerenza con l'immagine coordinata 'Veneto, the Land of Venice'".

"Questa linea di finanziamento - h proseguito - è stata pensata per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle nostre PMI e incentivare la promozione coordinata delle singole destinazioni o di prodotti turistici trasversali a più destinazioni turistiche regionali. Nello specifico, gli interventi che andremo a sostenere dovranno puntare su analisi di supporto allo sviluppo commerciale delle PMI nei mercati nazionali ed internazionali al fine di produrre piani di export, ricerca di partner commerciali e di buyer; studi o servizi di consulenza necessari al lancio di un nuovo prodotto turistico o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato, in particolare fra quelli emergenti - specifica l'Assessore -. Intendiamo, inoltre, favorire l'ingresso di figure manageriali nel mondo del turismo capaci di condurre, coordinare e gestire progetti nei mercati obiettivo, sviluppare l'utilizzo dei social network nella promozione all'estero, e consolidare i rapporti con i Tour Operator ed esponenti dei media online e off-line italiani e stranieri. Infine, intendiamo sostenere attività di promozione e commercializzazione dell'offerta, la partecipazione ad eventi promozionali e manifestazioni fieristiche, la pianificazione di iniziative di incoming di Tour Operator, e di rappresentanti dei media nei territori/destinazioni dove hanno sede le imprese dell'aggregazione". (ANSA).