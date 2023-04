Coop Alleanza, 'sintonia con Unipol sulla catena di comando'

(ANSA) - MILANO, 27 APR - "Abbiamo piena fiducia nel management della compagnia, c'è perfetta sintonia tra noi e loro nel vedere il futuro della compagnia". Lo ha detto Milva Carletti, direttrice generale di Coop Alleanza 3.0, interpellata in merito a un eventuale accorciamento della catena di controllo di Unipol, da sempre escluso dal management della compagnia bolognese di cui la Coop è primo azionista, con una quota diretta del 22,2% e quasi il 30% dei diritti di voto.

Il tema della fusione tra Unipol e Unipolsai "è qualcosa che da sempre è alla ribalta, perché da sempre gli analisti finanziari sottolineano come la lunghezza della catena di comando sia un elemento che indebolisce il valore corrente del titolo", ha detto Carletti, ma "per noi il valore del titolo è qualcosa di molto diverso. Lo abbiamo in bilancio a un valore superiore di quello di mercato ma noi facciamo parte di un patto di sindacato che controlla quella compagnia, e questo ha un grandissimo valore. E' una società che ha la golden share di Stato, che ogni anno ha risultati più incoraggianti quindi per noi è importante riuscire a mantenere questo governo" di Unipol.

