Coop Alleanza, 760 milioni di investimenti nel nuovo piano (2)

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Per conseguire gli obiettivi del piano, che poggia le sue fondamenta su un patrimonio netto della cooperativa di oltre 1,6 miliardi, Coop Alleanza 3.0 punta sulla valorizzazione dell'offerta commerciale, sull'evoluzione del modello operativo e sulla centralità del socio nel progetto di sviluppo.

Sono previsti investimenti per circa 130 milioni in 5 anni a sostegno del potere di acquisto di soci e clienti e circa 600 milioni per ammodernare e trasformare la rete in chiave tecnologica e digitale, ristrutturando 172 negozi e prevedendo 21 nuove aperture, concentrate sui negozi di prossimità, mentre proseguirà l'ammodernamento dell'ecosistema digitale con la progressiva convergenza verso una nuova app e la digitalizzazione del punto di vendita.

Sul fronte della logistica il rinnovamento del modello di gestione, in cui l'automazione giocherà un ruolo importante nel contenimento dei costi, si incentrerà sul completamento dell'investimento nel nuovo impianto del polo di Anzola dell'Emilia (Bologna), che, a regime, movimenterà oltre il 50% dei prodotti confezionati. Altri 40 milioni verranno spesi per favorire il ricambio generazionale e la formazione, con la previsione di oltre 550 nuove assunzioni, 100 nuovi percorsi di carriera e la possibilità per 800 part time di incrementare il proprio orario di lavoro.

Alleanza Coop punta a consolidare una compagine sociale che conta quasi 2,3 milioni di aderenti, stimolando, anche con campagne di comunicazione, l'ingresso delle nuove generazioni nella cooperativa. Tra gli obiettivi del piano c'è l'incremento dal 78,8% all'83% delle vendite ai soci, a cui verranno offerti nuovi prestiti sociali vincolati, con rendimenti coerenti al contesto dei tassi, con l'obiettivo di mantenere la loro incidenza al 30% del totale dei prestiti. (ANSA).