Coop Alleanza 3.0 in rosso per 132 milioni nel 2022

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Coop Alleanza 3.0 ha chiuso il 2022 con una perdita di 132 milioni di euro, rispetto all'obiettivo di 8 milioni di utile che si era data. Sul risultato hanno pesato 40 milioni di extra costi energetici, legati al rialzo dei prezzi dell'energia, 45 milioni di euro destinati a tutelare il potere di acquisto dei soci e altri 40 milioni per il piano di espansione. "Se neutralizziamo questi effetti one-off, da -132 milioni passiamo a -7 milioni" ha spiegato Milva Carletti, direttrice generale di Coop Alleanza 3.0, la più grande tra le cooperative di consumatori in Italia, con quasi 2,3 milioni di soci.

"Una lettura non superficiale dei risultati evidenzia che non abbiamo interrotto il percorso di risanamento ma fatto quello che è insito in una cooperativa, tutelato i nostri soci e proseguito nel piano di espansione", ha aggiunto. "I 45 milioni per lo scudo difensivo ribadiscono un concetto valoriale - ha aggiunto il presidente Mario Cifiello - per una cooperativa gli utili non sono un fine ma uno strumento per realizzare lo scambio mutualistico, non possiamo perder di vista questa che è una stella polare". (ANSA).