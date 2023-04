Confindustria Reggio, punire aggressori Agostinelli

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 27 APR - "Quanto accaduto è gravissimo ed intollerabile, Agostinelli sta facendo un buon lavoro ed il mio augurio è che quando accaduto non scalfisca quanto di buono è stato fatto fino a questo momento". Lo afferma, in una nota, il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio, che esprime la sua solidarietà, per l'aggressione subita, al presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno e Jonio, Andrea Agostinelli.

"Bisogna immediatamente che le autorità - aggiunge Vecchio - indaghino sulla vicenda e puniscano gli aggressori. La nostra solidarietà non è retorica, ma un palese modo per dissentire e condannare qualsivoglia forma di violenza e, soprattutto, chiunque scelga la via della delinquenza". (ANSA).